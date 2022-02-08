Певица Юлия Санина, солистка группы The Hardkiss, в красивом образе показала своих "клонов", совсем не испугав поклонников, а наоборот вызвав у них одобрительную реакцию.

Юлия Санина завоевала большую популярность и любовь публики, сообщает Politeka.net. На страницу певицы подписаны 668 тысяч пользователей Сети, которых она регулярно балует яркими и необычными снимками.

В этот раз звезда показала своих "клонов". Артистка позировала в красивом образе с красными губами и прической с челкой. Звезда сделала еще две копии своего изображения.

"Трио", - подписала фото певица.

Публикация собрала более 8000 лайков и много комментариев. Пользователи Сети положительно оценили идею Юлии Саниной со своими "клонами".

"А можно больше Юль?))", "Красотка 😍😍😍😍❤️❤️", "Каждому по Юле😅❤️", "Прям Виагра, ахахахах", "Невероятная 😍😍😍😍", "Красота в кубе) ❤️", "Одна Юля – хорошо, а три Юли еще лучше!❤️", "Юли спасут мир😍", - написали пользователи Сети.

Отметим, Юлия Санина тщательно ухаживает за внешностью, она всегда очищает кожу, наносит на нее тоники и увлажняющие кремы. Звезда признается, что на сцене использует грим, который нужно тщательно смывать, для этого она использует несколько средств и продолжает процедуру около 20 минут.

Напомним, что Санина из The Hardkiss узнала свой диагноз и рассказала, в каком сейчас состоянии

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