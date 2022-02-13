Украинская телеведущая Лидия Таран, которая строит карьеру на канале "1+1", похвасталась необычным подарком на 14 февраля.

Так, 44-летняя Таран опубликовала серию новых "сториз" в Инстаграм, на которых показала, какую большую "валентинку" получила, передает Politeka.net.

"Когде тебе немножко за 30... Валентинки приносят вот такого размера", - сообщила она, показав сначала нечто, завернутое в черный полиэтиленовый пакет.

Таран решилась распаковать содержимое только на следующий день. Внутри оказался огромный сундук (который, правда, еще нужно было собрать), объемом 190 литров.

"И вот, что мы с гусем увидели утром, когда распаковали валентинку 😂, - посмеялась она и добавила, - Для больших девочек Валентин приносит большие сундуки😂Думаю, все мое приданое влезет".

До этого Лидия Таран показывала в Инстаграм, как пишет свою первую в жизни картину красками на холсте.

"До сих пор не могу поверить, что со мной это произошло! Да, я рисовала карандашами с детьми раньше, но чтобы краски, палитра и холст – такое впервые! Было страшно, потому что это такой выход эмоций - когда ты и белое полотно", - арт-терапия понравилась ведущей.

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