Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram дружина 37-річного українського теле- та радіоведучого, ведучого популярних шоу "Маска" та "Співають всі" Володимира Остапчука Христина Остапчук (у дівоцтві Горняк) розповіла шанувальникам про свої проблеми зі здоров'ям та пожалілася, що в лікарні з нею сталася дуже неприємна ситуація.

Справа в тому, що Христина Остапчук, яка вирішила зробити обстеження шиї, не змогла зробити МРТ, бо їй стало дуже погано.

"Так ось, коли мені сказали НЕ ворушитися і НЕ дихати так глибоко, мені почало робитися так погано…", - сказала Христина Остапчук.

Дружина Володимира зауважила, що раніше ніколи такого не було, хоча вона за своє життя багато разів робила МРТ.

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"Я у своєму житті через травми зробила вже штук 10-15 МРТ, плюс легені з ковідом і ніколи такого не було! А тут у мене почалося нехватка повітря, почали потіти долоні і почастішало серцебиття. Два рази зупиняли обстеження і сказала, що не можу", - сказала Христина і запитала у шанувальників, чи було в когось таке і що з цим робити.

Раніше Politeka повідомляла, що ведучий "Маски" Остапчук показав фото зі щасливою дружиною, українці не змовчали: "З колишньою дивилися краще".

Нагадаємо, що ведучого Остапчука попередили про наслідки пародії на Тіну Кароль: "Тебе може вкрасти...".

Також Politeka писала, що дружина ведучого Остапчука відповіла на питання про уколи краси і похвалилася результатом: "Дуже красиво".