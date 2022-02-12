Христина Остапчук вирушила на Мальдіви, звідки тепер ділиться яскравими кадрами в купальнику, повідомляє Politeka.net. Цього разу зірка Мережі опинилася у відпустці сама.
За словами дружини телеведучого, вона подолала шлях у 18 годин, після якого в будинку її просто "вирубило" на три години. Прокинувшись, дівчина одягла червоний купальник і продемонструвала ідеальну фігуру.
"Після сну саме те, що потрібно освіжитися", - підписала кадри Христина Остапчук, поплававши в басейні, а попереду відкривалися розкішні види.
За зізнанням Христини шлях був виснажливим, але зараз вона радіє, і готова фотографувати кожен куточок на острові.
Орбакайте показала, на що здатна 9-річна внучка Пугачової: "Гідне продовження"
"Холостячка" після Мішиної і Огневич: стало відомо ім'я ще однієї претендентки, справжня красуня
З фіналістом "Холостячки" Тригубенко сталася неприємна НП: "Прикро, що люди це роблять..."
Юна фаворитка Олега Винника розповіла про поповнення в родині: "Як назвемо?"
15-річна Аліна потрапила в реанімацію після візиту до стоматолога: лікарі борються за її життя
"Найближчими днями буде багато контенту в купальниках", - попередила дружина телеведучого.
"Зараз я буду розпаковувати валізи, потім я буду кататися на велосипеді по острову. Острів досить великий. Минулий раз ми жили на маленькому острові, у нас навіть не було велосипедів", - поділилася планами Христина Остапчук.
Раніше Politeka повідомляла, що дружина ведучого шоу" Маска " Остапчука зіткнулася з гіркими реаліями життя в шлюбі
Нагадаємо, що ведучий" Маски " Остапчук поділився рідкісним фото дочки від першого шлюбу
Також Politeka писала, що ведучий" Маски " Остапчук після повернення з Канади звернувся до українців