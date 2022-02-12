Дружина відомого українського ведучого "Співають всі" і "Маска" Володимира Остапчука, Христина, розповіла про важкий шлях, який довелося подолати заради розкішного відпочинку.

Христина Остапчук вирушила на Мальдіви, звідки тепер ділиться яскравими кадрами в купальнику, повідомляє Politeka.net. Цього разу зірка Мережі опинилася у відпустці сама.

За словами дружини телеведучого, вона подолала шлях у 18 годин, після якого в будинку її просто "вирубило" на три години. Прокинувшись, дівчина одягла червоний купальник і продемонструвала ідеальну фігуру.

"Після сну саме те, що потрібно освіжитися", - підписала кадри Христина Остапчук, поплававши в басейні, а попереду відкривалися розкішні види.

За зізнанням Христини шлях був виснажливим, але зараз вона радіє, і готова фотографувати кожен куточок на острові.

"Найближчими днями буде багато контенту в купальниках", - попередила дружина телеведучого.

"Зараз я буду розпаковувати валізи, потім я буду кататися на велосипеді по острову. Острів досить великий. Минулий раз ми жили на маленькому острові, у нас навіть не було велосипедів", - поділилася планами Христина Остапчук.

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