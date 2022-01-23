Популярна актриса і модель незважаючи Не популярність не стала перетворювати себе і приховувати свої "недоліки".

Модель Моніка Беллуччі стала всесвітньо відомою також і завдяки своєму акторському таланту, а деякі кінострічки з нею обговорюють досі. Причому виконавиця не говорить про плани на майбутнє, показуючи в соціальних сетя вже за фактом можливі образи для майбутніх ролей.

Шанувальники ж люблять показувати різні кадри із зіркою, які були зроблені за останній час. Стоп-кадр з відео, на якому Беллуччі з оновленою зачіскою позувала зблизька, вразив усіх. Справа в тому, що Моніка не приховує зморшки під шаром косметики і уникає уколів краси.

"Яка красива Моніка; жінка це чудова істота, дивишся із захопленням ❤; Gorgeous🔥; бездоганна у своїй натуральності👑 👑; Моніка завжди буде кращою і справжньою; їй не треба філери, вона дуже красива; навіть зморшки їй йдуть; classic beauty!; Моя любов назавжди!❤ ️ ; Жінок багато а з захопленням можна дивитися тільки на Моніку".

Зазначимо, у свої 57 років Моніка може похвалитися значним списком фільмів і виходів у світ, які зробили її ще більш популярною. Причому зараз вона рідко показується на публіці і вважає за краще більше дивитися за дітьми і усамітнення.

Тому кожен кадр зірки в Instagram відразу гаряче обговорюється її фанатами-вони стали досить рідкісними. У Білій розстебнутій сорочці, з освіженою стрижкою і акуратним макіяжем вона виглядала значно молодше звичайного.

Нагадаємо, що Моніка Беллуччі в обтягуючій сукні вразила формами:"всі засоби хороші".

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