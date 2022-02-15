Певица Юлия Санина, солистка группы The Hardkiss, рассказала о своем шикарном отдыхе на Мальдивах и удивила яркими кадрами с морским хищником.

Юлия Санина вместе с мужем-музыкантом Валерием Бебко и шестилетним сыном Даниилом отправились в отпуск на Мальдивы, сообщает Politeka.net.

В своем Инстаграм артистка рассказывает об отдыхе. В частности недавно Юлия Санина поделилась - она до последнего не верила, что попадет на отдых, ведь сначала отменялся рейс, потом возникли проблемы с отелем, а позже они заболели. К счастью, сейчас семья все же отдыхает за границей.

Певица показывает, как проводит время. Например, Юлия Санина занялась йогой на фоне великолепных видов.

Также исполнительница позже ошеломила кадрами с акулой небольшого размера, она подплыла лишком близко к берегу.

"Утренняя гостья", - написала Юлия Санина.

Отметим, в мальдивских водах водятся три основных вида акул: тигровые, лонгиманусы и молотоголовые. Они считаются опасными, но любят держаться подальше от берега и людей.

Дайверам чаще всего встречаются мелкие рифовые виды, но их размеры – примерно метр. Реже – донные акулы-няньки или акулы-гитары. Вообще Мальдивы считаются одним из самых безопасных курортов в мире.

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