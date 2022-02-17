Певица Юлия Санина, солистка группы The Hardkiss, ответила на вопрос о воспитании сына, Даниила, который появился на свет шесть лет назад.

Юлия Санина рассказала, что познакомилась с будущим мужем, Валерием Бебко, когда ей было 18 лет, сообщает Politeka.net. На тот момент девушка еще не встречалась с парнями и даже не целовалась.

Валерий Бебко практически сразу влюбился в красотку, по его словам она единственная, кто в себе сочетала ум, внешность и талант.

Супруги уже много лет вместе и сейчас воспитывают сына шестилетнего Даниила.

В новых сторис Юлия Санина затронула тему воспитания ребенка. По словам певицы, Даник растет любознательным и задает много вопросов, на которые сложно дать ответы. На днях мальчик поинтересовался у мамы, что делать с мыслями, которое появляются в его голове и их сложно контролировать.

"Они бывают разные, как хорошие, так и плохие, и неконтролируемые... Он не понимает, как с этим совладать. Я объяснила ему, что у нас на плечах есть ангел и чертик и они диктуют в голову нам разные мысли, и нам важно подружиться с этими мыслями, выбирать только хорошие, делать свои решения, отвечать за них, понимать последствия. В общем, слушать ангела. Я не знаю, я объяснила так", - поделилась артистка.

Напомним, что Юлия Санина из "The Hardkiss" ошеломила кадрами с акулой

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