Юлия Санина рассказала, что познакомилась с будущим мужем, Валерием Бебко, когда ей было 18 лет, сообщает Politeka.net. На тот момент девушка еще не встречалась с парнями и даже не целовалась.
Валерий Бебко практически сразу влюбился в красотку, по его словам она единственная, кто в себе сочетала ум, внешность и талант.
Супруги уже много лет вместе и сейчас воспитывают сына шестилетнего Даниила.
В новых сторис Юлия Санина затронула тему воспитания ребенка. По словам певицы, Даник растет любознательным и задает много вопросов, на которые сложно дать ответы. На днях мальчик поинтересовался у мамы, что делать с мыслями, которое появляются в его голове и их сложно контролировать.
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"Они бывают разные, как хорошие, так и плохие, и неконтролируемые... Он не понимает, как с этим совладать. Я объяснила ему, что у нас на плечах есть ангел и чертик и они диктуют в голову нам разные мысли, и нам важно подружиться с этими мыслями, выбирать только хорошие, делать свои решения, отвечать за них, понимать последствия. В общем, слушать ангела. Я не знаю, я объяснила так", - поделилась артистка.
Напомним, что Юлия Санина из "The Hardkiss" ошеломила кадрами с акулой
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