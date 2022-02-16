Так, 27-річна Репяхова, яка вдвічі молодша за Павліка, розписала вечір на 14 лютого ще за тиждень. Дівчина забронювала столик в ресторані і купила квитки в кіно.
Однак, напередодні, їй стало погано з зубом. Знадобилося термінове видалення зуба мудрості. Після процедури стан Репяхової погіршився, про що вона повідомляла в своїх "сторіз" в Instagram.
"Реабілітація після видалення нижньої вісімки у мене складна. Першу ніч взагалі не спала через пекельний біль", - розповідала Репяхова. Дівчині навіть довелося почати пити антибіотики.
Проте, побачення в День закоханих скасовувати ніхто не збирався, і вони з Павліком вирушили спочатку дивитися фільм, а потім в ресторан. Під час кіносеансу Реп'яховій стало погано.
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"Нестерпний біль. Довелося чоловікові прямо під час кіно йти в аптеку", - повідомила вона.
Через деякий час ліки подіяли і Каті стало краще.
"Зуб попустило після того вбивчого пакетика🤪. Прийшли вечеряти❤️", - додала дружина Павліка.
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