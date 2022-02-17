27-річна дружина 55-річного українського співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова, розповіла про важливий етап у житті, який у неї почався.

Катерина Реп'яхова займається розвитком власного блогу, в якому розповідає про особисте і не тільки, пише Politeka.net. Зірка Мережі вирішила розповісти про новий важливий етап, який почався в її житті. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

У новому відео дружина Віктора Павліка показала приміщення у 118 кв. м, що вимагає ремонту. Виявилося, дівчина вирішила почати бізнес, що займається трьома напрямками. Після двомісячного ремонту, Катерина Реп'яхова залучить велику кількість людей.

"Це буде дуже красиво, якісно і з високим рівнем сервісу.

Я повністю віддам себе цьому бізнесу, щоб через кілька років пишатися своєю справою і командою ❤️", - написала блогерка.

У коментарях люди підтримали Катерину Реп'яхову:

"Катюша, ви розумничка♥️", "Удачіііі Катюша ❤️ чекаємо відкриття👏", "Вітаю Вас 💖 нехай у Вас все вдається🔥 🔥 🔥","круто 🔥 з початком вас🔥".

Зазначимо, раніше Дружина Віктора Павлика розповіла про свої заробітки в Instagram. За словами блогерки, дохід в різні місяці відрізняється, наприклад, в грудні їй вдалося отримати 10 тис. дол, але в листопаді в розвиток блогу вона вклала 5 тис.дол.

Зокрема, пост і серія сторіс коштує у зірки Мережі 15 тис.грн, а просто пост – від 8 до 10 тис. грн.

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