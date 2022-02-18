Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель Олег Винник, которого называют "повелителем волчиц", поделился в своем Instagram очаровательным фото и рассказал о своем достижении. Оказалось, что артист получил статуэтку музыкальной премии "Украинская песня года".

На фотографии Олег запечатлен в кулуарах церемонии награждения, он держит в руках свою награду. Перед камерой исполнитель появился в стильном образе – на нем темные рваные джинсы, черная рубашка и классический пиджак, а на лице серьезный вид с легкой ухмылкой.

В подписи к фото Винник написал: "Для нас, артистов, нет ничего лучше, чем петь на своей родной земле. Это очень достойно и ответственно! Поэтому для меня честь получать премию "Украинская песня года". Спасибо за это вам".

Поклонник тут же принялись комментировать новое фото артиста, засыпая его комплиментами и поздравлениями: "Мы очень рады за Вас, уже безумно соскучились. Вы, Олег Анатольевич, как всегда на высоте, просто лучший", "Как всегда, непревзойденный", "Поздравляю вас! Браво Маэстро!", "Олежка, молодей! Ты лучший", "Заслужено", "Искренне рады за вас и заслуженную премию. Удачи и творческих полётов на долгие годы", "Поздравляю Вас Олег Анатольевич!".

Напомним, Винник в кожаных штанах и вспышках огней заставил своих "волчиц" вскочить с мест: "Что вы делаете с публикой...".

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