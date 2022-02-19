Как передает Politeka.net, Юлия Санина прославилась как талантливая украинская певица. Также она является солисткой группы "The Hardkiss", где также участвует её муж.

На своей странице в Инстаграм певица опубликовала новое фото. На кадре Юлия Санина предстала в элегантном костюме изумрудного цвета из атласной ткани. Свой образ она разбавила топом черного цвета и массивными аксессуарами. Стоит отметить, что этот наряд подчеркивает красоту Саниной и её идеальную фигуру.

"Зелень", — подписала своё фото Юлия Санина.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией артистки: "Какие кубики", "У меня такой же костюм 😍 ну всё, я звезда))", "Ваууу, фигура 🔥🔥🔥 красота❤️ вторая фотка топ", "какая же вы красивая!", "Вау", "Красотка", "Ваш фотограф просто Бог🔥 Фотки нереальные с отпуска", "Такая нежная", "Какие фотки", "Это пожар?", "Хорошего отдыха❤️ Ждём вас сильными и отдохнувшими".

Стоит отметить, что сейчас Юлия Санина с мужем и сыном отдыхает на островах.

Ранее сообщалось, Санина из The Hardkiss поделилась секретом воспитания сына.

Politeka рассказывала, Санина из The Hardkiss насладилась отдыхом, показав важного для себя человека.

Также, Санина из The Hardkis покинула Украину и рассказала о пережитых трудностях.