Как сообщает Politeka.net, известный украинский шоумен, исполнитель, телеведущий и блогер Владимир Дантес, который является мужем певицы Нади Дорофеевой, написал в своем Instagram душещипательный пост, в котором обратился к украинцам.

Как видно, в своей публикации Владимир разместил необычное фото, на котором она сидит на стульчике посреди улицы. А в подписи к снимку поддержал украинцев и обратился ко всем с просьбой.

"Быть спокойным – сложно, но можно! Я предлагаю делать свою работу, в которой вы прекрасны. В тяжелые моменты очень помогает вспоминать, какая классная у нас страна и сколько у нас качественного "своего". Украина – очень крутая, просто невероятная страна с большим потенциалом. Нам есть чем гордиться и у нас есть миллион причин делать своё дело хорошо – нам дальше жить здесь. Не зря я два года проездил по Украине в поисках талантливых людей и идей, и знаете что? Нашёл! Наверно ещё сезонов на 5 вперёд. Давайте продолжать поддерживать наш бизнес! Начну со своего списка, а вы отмечайте ваши любимые бизнесы в комментариях", - написал Дантес.

Напомним, Муж Дорофеевой Дантес жестко обратился к украинцам, которые его раздражают: "Вот эти душнилы…".

Как сообщала Politeka, Муж Дорофеевой Дантес решился на серьезные изменения внешности: "Очень мужской поступок".

Также Politeka писала, что Муж Дорофеевой Дантес пожаловался на проблему со сном: "Это старость".