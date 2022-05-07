Как пишет Politeka.net, украинцы уже 72-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Джамала, как и другие отечественные звезды, поддерживают Украину и делают все, чтобы украинцы победили. Сейчас артистка активно ездит по Европе и выступает, чтобы собрать деньги и передать их на помощь Украины. Не забывает Джамала и об Инстаграм, где показала себя и обратилась к украинским защитникам.
"Привет, уровень усталости просто уже зашкаливает. Не хочу жаловаться, хочу на ручки", - подшутила Джа.
"Сухопутным войскам ВСУ. Где бы вы не сегодня не защищали нашу независимость, целостность страны и веру в ее будущее, мыслями с вами. Вы мои герои, герои моих детей и всей семьи. Благодаря вашей работе сегодня хочется идти дальше. С днем пехоты парни и девушки", - написала Джа.
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Напомним, Джамала с всемирно известными артистами принялась собирать деньги украинцам
А еще Politeka сообщала, что Джамала рассказала, как и куда с детьми бежала из Украины
Также Politeka писала, что Джамала отреклась от своей родни и друзей в РФ