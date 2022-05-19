Певица поделилась своими переживаниями, и рассказала, чего ей больше всего не хватает за границей.

Известная украинская певица Оля Полякова с началом войны выехала из Украины во Францию, спасая своих дочерей от войны. В недавнем интервью в программе "Зірковий шлях" артистка призналась, за чем больше всего скучает дома под Киевом.

Как известно, до войны Оля жила с семьей в своем загородном особняке с городом и целым хозяйством. Большой гордостью артистки были ее козы, она сама делала сыр из их молока, сама занималась городом и теплицами. И теперь Полякова невероятно скучает за всем этим. Певица призналась, что ее козочек пришлось раздать, так как некому было смотреть за ними.

"Очень скучаю за своими козами, и за тем, что там случилось с ними, потому что мы много раздали. Не было кому за всем этим смотреть. И это такая моя еще одна боль, что у меня теперь нет хозяйства, того, что там было. Очень-очень скучаю за своим всем. И очень скучают мои дети", - поделилась Полякова.

Он рассказала, как младшая дочь Алиса попросилась назад в Украину, чтобы жить с папой и иметь возможность гулять в лесу около дома, где любила проводить время до войны.

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