Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - успешная 55-летняя украинская актриса, которая почти 40 лет радует своей игрой в театре и кино. Звезда получила звания Народной и Заслуженной артистки Украины и не собирается останавливаться. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Ольга поделилась фото к празднику - День вышиванки.
На фото Ольга была вместе с мужем Виталием Борисюком и младшей дочерью Анной. Все надели вышиванку, впечатляя видом. Как можно понять, фото очень старое, ведь на снимке Анна совсем маленькая, а сейчас девушке 20 лет.
"С днем украинской вышиванки", - написала Ольга Сумсккая и тегнула дочь, а также мужа.
После этого Ольга показала еще и свою фотографию, сделав селфи в машине.
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