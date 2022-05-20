Актриса Ольга Сумская показала архивное семейное фото с Виталием Борисюком и младшей дочерью Анной, которая на фото была еще совсем малышкой.

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - успешная 55-летняя украинская актриса, которая почти 40 лет радует своей игрой в театре и кино. Звезда получила звания Народной и Заслуженной артистки Украины и не собирается останавливаться. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Ольга поделилась фото к празднику - День вышиванки.

На фото Ольга была вместе с мужем Виталием Борисюком и младшей дочерью Анной. Все надели вышиванку, впечатляя видом. Как можно понять, фото очень старое, ведь на снимке Анна совсем маленькая, а сейчас девушке 20 лет.

"С днем украинской вышиванки", - написала Ольга Сумсккая и тегнула дочь, а также мужа.

После этого Ольга показала еще и свою фотографию, сделав селфи в машине.

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