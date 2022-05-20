Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась новым постом в Инстаграм по случаю Дня вышиванки. В нем Полякова показала подборку снимков, на которых она сама и ее дочки позировали в вышитых нарядах.

На снимках семейство выглядело счастливым и радостно улыбалось. Впрочем, фото были явно архивными.

«С днем вышиванки родные!! Сегодня как никогда дорожишь украинским! Родной дом, родная страна, родные люди! Вышиванка наш символ духа, несокрушимости, взаимопомощи! Давайте чтим Украину! Боремся за нее, победа будет за нами!!», - написала Полякова.

Украинцы тут же принялись обсуждать ее пост. При этом нашлись люди, которым не понравился радостный вид певицы и ее дочек на фото.

«В день нашей победы куплю себе вышиванку!», «Вышиванка – наш код идентичности, наше отличие и ценность», «Праздник этот хорошо и прекрасно! Но не забывайте, что война продолжается! И именно сейчас погибают десятки наших людей! А то все уже забыли, как отлегло», «Как не стыдно? Людям есть нечего», «Красивые девочки!», «Тогда возвращайтесь в Украину, в чем проблема?», - пишут люди.

Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" призналась, как дети переживают войну после возвращения в Украину.

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк призналась, почему не надела в праздник вышиванку.

Также Politeka писала, что Каменских мощно обратилась к украинцам, впечатлив видом.