Як повідомляє Politeka.net, дружина відомого телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк зізналася, що останнім часом її настрій погіршився і вона дуже сильно переживає. З такою заявою вона виступила перед користувачами мережі в своїх Сторіз Instagram.

Христина Горняк зізналася, що спочатку не збиралася записувати відео-сторіз, але їй захотілося виговоритися. Вона зазначила, що новини постійно змінюють її настрій. Останнім часом воно опустилося вниз через події на "Азовсталі" в Маріуполі. Адже дівчина дуже переживає за захисників, які опинилися в лапах рашистів. Тому хоч і свято - День вишиванки - але настрою немає.

"Всередині порожнеча, немає ніякого натхнення. Мене це дуже сильно підкосило. Азовсталь... Всі, хто там. Де вони? Що з ними? Я дуже сильно переживаю за всіх, хто зараз в Маріуполі. Та й що таїти, переживаю за всіх, хто знаходиться в гарячих точках нашої країни. Тому, хоч сьогодні і свято, настрій дуже складний", - зізналася Христина Горняк.

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