Как пишет Politeka.net, Сергей Бабкин - успешный украинский артист, который с первых дней принялся поддерживать Украину против вторжения россии. Причем певец не скрывает своего отвращения к путинской агрессии и поведению Лаврова.
На днях глава МИД рф Лавров пафосно заявил по теме Украины, будто она ничего не стоит и вообще целая страна свободного народа для "великой" россии - расходный материал.
"Украина никому не нужна. Украина – это расходный материал", - произносит Лавров на отрывке видео.
«Расходный материал у тебя в трусах, убл@док. Более 20 000 твоих солдат – вот твой расходный материал, уб@йца, о которых вы считаете ненужным говорить!! Весь Мир сейчас с Украиной, мр@зь!» - высказался Бабкин.
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В сети поддержали его: «откуда он эти слова выпердел?((( ✊💛💙; Преступник! Будешь отвечать в скором времени. По всем законам военного трибунала, нацист проклят. 💙💛🤜; Как язык поворачивается так говорящий вообще? Я не могу перестать поражаться человеческой жестокости; Вот тупая мерзость 😡 он со своим говностаном в ближайшее время станет «расходным материалом»; Как такое можно говорить о другой стране? вообще отбитые?».
За этим абсурдным заявлением российского политика следует большая подборка кадров, на которых люди со всего мира всячески демонстрируют уважение и поддержку Украины.
«Мерзотная тварюка, как можно было такое ляпать про великую страну? Правда всегда побеждает! Украина прежде всего! Слава ВСУ!», - также отреагировала на слова Лаврова Булитко.
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