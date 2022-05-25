Как пишет Politeka.net, Камалия - известная украинская певица. Звезда замужем за Мохаммадом Захуром, пакистанским миллиардером, благодаря чему ее прозвали самой богатой певицей Украины. А недавно по всем украинским СМИ разлетелась информация, что семья купила и передала истребители Украине. Камалия в новом интервью опровергла данную информацию и рассказала, кто передал самолеты Украине. Этот фрагмент был опубликован на страничке "Зіркового шляху" в Инстаграм.

"Захур не покупал истребители для ВСУ", - была подписана публикация.

Камалия отметила, что именно Пакистан помог Украине, а не они.

Украинцы посмотрели ролик почти 20 тысяч раз и написали комментарии:

"Где-то слышала, что Захур с богатыми друзьями. Не от одного. Но активное участие принимал, поэтому большое уважение. Молодцы. Так бы все пример последовали, кто имеет возможность!", "Спасибо Вашей семье!!!!Вы настоящие Украинцы!!!", "Если это действительно так, то респект".

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