Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская в эфире запорожского телеканала TV5 рассказала о своих родственниках- "зомби", которые живут в рф и верят в пропаганду кремля.
Ольга Сумская призналась, что прекратила общаться с близкими людьми из россии, которые поддерживают так называемую "спецоперацию" и пытаются убедить актрису в собственной "правде".
Они верят в даже самые абсурдные вещи. Например, широко распространен среди "зомби"-россиян нарратив о том, что "Украина сама себя бомбит". Когда Сумской начинают приходить сообщения подобного рода, она тут же блокирует отправителя.
Артистка предполагает, что всемирный бойкот российской культуры, возможно, хоть как-то сможет повлиять на ситуацию и вправит им мозги.
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"Они зомбированные, потому что смотрят то, что им показывают. Конечно, есть люди, которые все понимают, и их немало... Мировой бойкот, так или иначе, должен был случиться. Возможно, бойкотом мы дадим понять этим зомби, что происходит в нашей стране...", - считает артистка Ольга Сумская.
Актриса не уточнила, о каких своих родственников говорит, но в Москве живет ее старшая дочь, актриса Антонина Паперная, которая замужем за российским актером Владимиром Яглычем.
Напомним, что Сумская после обстрела Киева взмолилась о помощи.
Как Politeka сообщала, Сумская в белом платье с вышивкой изумила моложавой внешностью.
Также Politeka писала, Сумская ответила на претензии к ее старшей дочери, которая живет в Москве.