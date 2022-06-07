Как сообщает Politeka.net, российский юморист и шоумен Максим Галкин, который с первых дней войны поддержал Украину, высмеял российских пропагандистов телеканала "Россия-1" Ольгу Скабееву и Владимира Соловьева на благотворительном концерте в Израиле.

Видеозапись фрагмента концерта опубликовали зрители в социальных сетях и на Youtube. Цель концерта – передать часть денег в помощь украинским беженцам.

Максим Галкин предсказал антискандинавские настроения в россии и спародировал Соловьева, после чего досталось и пропагандистке Скабеевой.

"Я уже вижу, как Скабеева сжигает альбом ABBA. Шведскую стенку переименовать в лазалку, сауну на сухопарке, шведский стол на обжираловку. Сто процентов запретят сказки Сельмы Лагерлеф и Астрид Линдгрен. Я уже бачу Соловьева, он кричит: "Карлсон", – сказал россиянин.

Во время выступления Максим Галкин также прошелся по целям так называемой "спецоперации" путина.

"Они говорили: "Мы делаем эту спецоперацию, чтобы отодвинуть НАТО от границ с россией". И что? Добрый вечер, мы из Суоми (местное название Финляндии – прим.ред.). Ну это нормально? Нравится не нравится, НАТО расширяется", – пошутил юморист.

Напомним, Галкин с Пугачевой остались без замка в рф из-за поддержки Украины.

Как сообщала Politeka, выехавший из рф Галкин показал исхудавшую Пугачеву в необычной компании.

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