Популярная украинская певца Тина Кароль недавно приехала в Италию, провела несколько встреч, а также продолжает устраиваеть благотворителньые концерты. Артистка также дает интервью и уверяет, что позже вернется домой в Украину.

А недавно Кароль опубликовала в Instagram Stories фото из семейного архива, на котором она запечатлена с родителями и старшим братом. После фото появилось в группе артистки «ФанТина».

Отметим, певица редко делится с поклонниками семейными снимками, на которых запечатлены ее родители и брат.

"Здесь она еще Таня. Очень красивая семья: Хорошо, пока все вместе, непобедимы! 😍💞; Такие милые и родные😍❤️; Здоровья и мира всем!!!🙏🇺🇦💙; La familia..; ❤️Хороши все дружны и порядочны! Тина и симья!; Очень красивая семья. Пусть Бог всех сохранит в эти трудные времена».

Также Кароль показала уникальную толстовку с изображением женщины, которая во время первых недель вторжения скрывалась в метро и кормила ребенка. Кадр с ней облетел весь мир и запомнился многим гражданам, как символ того, как матери берегут своих детей.

На Тине была та самая толстовка с изображением «Киевской Мадонны», автор изображения случайно увидела кадр с женщиной, кормящей своего малыша, сидя на полу в метро.

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