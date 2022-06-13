Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица. Звезда прославилась благодаря первой "Фабрики звезд", а после этого занималась карьерой певицы и телеведущей. Знаменитости сейчас 36 лет и у нее есть сын Нестор, которого Оля родила от своего мужа, с которым 21 год вместе и не показывает публике. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"Девочка из Херсона прислала мне сообщение и фото афиши, которая сейчас появилась в оккупированном Херсоне. Туда привозят орковских артистов, которые будут выступать перед людьми и распространять русский мир. Девочка написала, что очень ждет меня, мне очень приятно, конечно. Потому что мы новый год встречали вместе и наших артистов. Это я к чему, видите насколько важна культура? Насколько важно", - отметила Оля, рассказав о письме.

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