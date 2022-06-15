Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский артист, а его молодая супруга - концертный директор, вместе они также ведут блоги в Инстаграм и рассказывают о своем сыне. Для артиста брак уже четвертый, а для Репяховой - первый.
Буквально несколько дней назад она отметила свой день рождения и похвасталась подарками. А сегодня день рождения отмечает уже их маленький сын Михаил. Репяхова ожидаемо показала подборку милых кадров с ребенком.
«birthday boy ☺️🎉🎊; С днем рождения❤️🙌; Приветствую Михасика и его родителей! 🎉🎂🐣; С Днем Рождения Вашего красивого ангелочка ♥️🥰🫶пусть растет здоровый😘🎂: не зрят акая харизма, весь в папу🥳; Поздравляю с днем рождения ангелочек!!!; Пусть растет здоровым и счастливым на радость родителям 🎉; Крепкого здоровья, радостных моментов и мирного неба 🌷».
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Также девушка прокомментировала свой праздник:
«Безгранично благодарна всем за поздравление! 💙 28 лет, а только недавно отмечала 18)» - говорит Репяхова о новых кадрах.
Свой праздник она традиционно отметила в семейном кругу, а также похвасталась подарками и показала маленького сына, которым уже очень гордится.
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