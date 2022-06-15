Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский артист, а его молодая супруга - концертный директор, вместе они также ведут блоги в Инстаграм и рассказывают о своем сыне. Для артиста брак уже четвертый, а для Репяховой - первый.

Буквально несколько дней назад она отметила свой день рождения и похвасталась подарками. А сегодня день рождения отмечает уже их маленький сын Михаил. Репяхова ожидаемо показала подборку милых кадров с ребенком.

«birthday boy ☺️🎉🎊; С днем ​​рождения❤️🙌; Приветствую Михасика и его родителей! 🎉🎂🐣; С Днем Рождения Вашего красивого ангелочка ♥️🥰🫶пусть растет здоровый😘🎂: не зрят акая харизма, весь в папу🥳; Поздравляю с днем ​​рождения ангелочек!!!; Пусть растет здоровым и счастливым на радость родителям 🎉; Крепкого здоровья, радостных моментов и мирного неба 🌷».

Также девушка прокомментировала свой праздник:

«Безгранично благодарна всем за поздравление! 💙 28 лет, а только недавно отмечала 18)» - говорит Репяхова о новых кадрах.

Свой праздник она традиционно отметила в семейном кругу, а также похвасталась подарками и показала маленького сына, которым уже очень гордится.

Напомним, "Добро пожаловать домой": Мисс Украина-Вселенная Неплях показала, как жила в разных странах за три месяца.

Как сообщала Politeka, Вся в маму: 17-летняя дочь Поляковой с краской на голове впечатлила новой внешностью.

Также Politeka писала, что "Самые настоящие": Данилко устроил необычную фотосессию с "мамой" после концерта в метро.