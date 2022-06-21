Как сообщает Politeka.net, телеведущая Лилия Ребрик поделилась очаровательным фото из прошлого, на котором запечатлена с мужем Андреем Диким и двумя их дочерьми - Дианой и Полиной. Кадры явно были сделаны на семейной прогулке в парке и все весело проводили время.

Снимки, скорее всего были сделаны в конце осени или в начале зимы: на деревьях уже нет листьев, а трава посерела. Малышки Диана и Полина - уже довольно тепло одеты, включая ботинки и курточки.

Лилия Ребрик держит на руках еще одного члена их семьи - белоснежную собачку Дикси, а Андрей Дикий удерживает на плечах дочь Полину - младшая девочка - вылитая мама. В то время, как старшая Диана очень похожа на своего отца.

При этом наряды семьи похожи и гармонируют между собой, что добавляет снимкам особой очаровательности. Основным цветом был выбран оранжевый и его оттенки. Так, Лилия и Андрей с дочками Дианой и Полиной примерили курточки одинакового пошива. Малышки надели еще и платья, а их звездные мама и папа - в светлых штанах.

Напомним, что Ребрик очаровала прогулкой с дочерьми, милые фото.

Как сообщала Politeka, Ребрик показала стильные луки дочерей, впечатлив их красотой.

Также Politeka писала, что Ребрик в романтичном образе напомнила о ценности простых радостей.







