Лілія Ребрик із задоволенням ділиться в мережі сімейними кадрами і моментами з життя.

Як повідомляє Politeka.net, телеведуча Лілія Ребрик щаслива мама двох дівчаток Діани і Поліни. Артистка влаштувала з дітьми яскраву і стильну фотосесію. Сімейними фото вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Ловимо миті такого крихкого світу. Хочеться, щоб діти мали дитинство...", - підписала кадри Лілія Ребрик і додала зворушливий вірш від підписниці.

На знімках дівчатка покаталися з Лілією на гойдалках і прогулялися по лавандовому полю. Зіркова мама щасливо сміється на кожному з представлених кадрів.

Всі троє одягнені в стильні і милі сукні - діти рожевих в білий горошок, а Лілія вибрала ніжний блакитний відтінок. Крім того телеведуча прикрасила свій образ аксесуарами - підібрала прикраси і поясок, який підкреслив талію.

Користувачі Мережі залишили цій милій сімейці багато розчулених коментарів: "Які гарні дівчата", "Боже, як зворушливо", "Дуже красиві і ніжні фото, Це так мило", "Які живі і неймовірно красиві фото".

Нагадаємо, що Лілія Ребрик заінтригувала кадрами з красунями-дочками в костюмах.

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