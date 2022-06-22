Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая с начала войны осталась в Киеве и активно помогала на волонтерской кухне, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка решила снова помочь украинской армии и устроила необычный розыгрыш.
Как оказалось, Даше достались два концерта с самой популярной маркой "Русский военный корабль иди на***" с автографами Романа Грибова, являющегося автором фразы и Бориса Гроха – автора известной марки. И именно эти конверты Астафьева решила разыграть, определив двух победителей среди всех участников.
"Условия просты: с вас донат от 100 гривен в Банке, а я через три дня, среди всех, кто сделает перевод победителя. Очень прошу в комментарии к платежу указывать свое имя и номер телефона, иначе я не смогу найти победителя. Конвертов у меня два, так что и победителей будет двое. Все собранные средства будут отправлены в волонтерскую организацию «ЦЕНТР ПОМОЩИ АРМИИ, ветеранам и их семьям», которая сосредотачивается на помощи подразделениям, Вооруженным силам Украины, Территориальной обороне, Добровольческому формированию в борьбе за Украину. Вместе победим! Слава Украине!", - рассказала Даша условия конкурса.
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