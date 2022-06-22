Как сообщает Politeka.net, телеведущая Лилия Ребрик - счастливая мама двух девочек Дианы и Полины. Так, в жизни младшей малышки Полины случилось знаменательное событие – она впервые пошла к стоматологу. Знаменитая мама рассказала, как это было и поделилась кадрами.

"Друзья с нами сегодня случился первый визит к стоматологу. Ну, как с нами, с моей младшей дочерью Полей. Мамочки меня поймут, ведь вы понимаете насколько это важно, этот первый визит. Чтобы ребенок не боялся, а наоборот расслабился и знал, что это не страшно", - отметила Лилия Ребрик.

К стоматологу девочка нарядилась в патриотические цвета: курточку в сине-желтые сердечки, голубые джинсы и желтые кроссовки. А звездная мама заплела ей милые косички.

Малышка показала настоящую выдержку и смелость, ни разу не заплакала, а мужественно перенесла первый свой поход к стоматологу.

Напомним, что Ребрик очаровала прогулкой с дочерьми, милые фото.

Как сообщала Politeka, Ребрик показала стильные луки дочерей, впечатлив их красотой.

Также Politeka писала, что Ребрик в романтичном образе напомнила о ценности простых радостей.