Как сообщает Politeka.net, телеведущая Лилия Ребрик в прошлом серьезно занималась художественной гимнастикой. Сейчас эти тренировки позволяют артистке без проблем садиться на шпагат. К спорту она решила приучить и свою младшую дочь Полину.
Так, Лилия Ребрик показала фото из спортивного зала, где малышка Поля занимается гимнастикой. Девочка хвасталась маме, как умеет крутить хулахуп. Малышка очень старалась, ей удалось сделать несколько оборотов. Звездная мама не удержалась и похвалила девочку.
Девочка надела на занятия спортивный черный купальник и белые носочки. Мама сделала ей стильную прическу: высокий пучок, а несколько прядей заплела в косичку.
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"Моя сладенькая гимнасточка", - подписала милые кадры Лилия Ребрик.
Стоит отметить, что сама звезда кино и сериалов Лилия Ребрик в 13 лет даже стала мастером спорта по художественной гимнастике. Младшая Полина похоже решила пойти по ее стопам, а старшая дочь Диана активно снимается в кино и сериалах.
Напомним, что Ребрик очаровала прогулкой с дочерьми, милые фото.
Как сообщала Politeka, Ребрик показала стильные луки дочерей, впечатлив их красотой.
Также Politeka писала, что Ребрик в романтичном образе напомнила о ценности простых радостей.