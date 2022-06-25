Как пишет Politeka.net, Катя Павленко - известная украинская певица и солистка группы Go-A. Звезда прославилась благодаря Евровидению, где заняла второе место в прошлом году. А на днях Катя выступила в Праге, впечатлив преображением. На страничке "Зіркового шляху" решили сравнить образы певицы, опубликовав соответствующие фото.

"Фронтвумен группы Go_A не узнать

На выступлении в Праге Екатерина Павленко появилась в новом образе, и он ей очень подходит. Какой вам нравится больше, 1 или 2? Пишите в комментариях", - написано было в публикации.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Амазонка", "Первый вариант", "Какое время, такой и образ", "Первый образ вау", Напоминает образы Русланы", "Она просто невероятная)", "Ксена - принцесса-воин", "100 пудов лучше с длинными волосами".

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