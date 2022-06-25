На своей странице в Instagram звезда высказался о событиях в Украине, а также показал свою фотографию в традиционном украинском костюме.

"Украинцы, вы нормальные? Нет, вы не нормальные - вы удивительные! Я здесь уже 13 лет, а вы не перестаете меня удивлять. С самого начала войны я наблюдал за мужеством и преданностью обычных людей", — отметил Хименес-Браво и рассказал о подвигах простых украинцев и военных.

Эктор также отметил, что на этой неделе произошло два удивительных события.



"Вчера Украина стала кандидатом в ЕС. Это исторический момент, к которому мы шли годами. За который мы стояли на Майдане, за который мы боролись и жили. Маленький повод для праздника, но не стоит расслабляться - впереди много работы. Но то, что поразило до самой глубины души - сбор Сергея Притулы на байрактары. За 3 дня почти вся сумма собрана. А это 15 млн $!!! После такого мы сами можем выставить условия для вступления в ЕС 😂 ", — рассказал звезда "Мастер Шеф".

"У нас будет самая сильная армия мира, НАТО сами попросятся к нам, а соседи с востока будут отдавать нам свои города, чтобы мы их простили. Но не простим, оно нам не надо, как они, так и их развалившиеся сараи. Считаю на украинцев должно равняться все мировое сообщество! Мужественные, свободолюбивые, искренние и единственные - такие они, сыновья и дочери Украины!", - убежден ведущий.