Как пишет Politeka.net, украинская ведущая Соломия Витвицкая рассказала в социальной сети Инстаграм, как усердно тренируется даже летом и во время насыщенных будней. Телеведущая желает быть в форме в любой момент, поэтому четно показала, как работает над собой.

Напомним, 16-го июня Витвицкой исполнилось 42 года. Ведущая отметила этот день в семейном кругу, показала сюрприз от коллег и друзей и рассказала о планах на будущее.

А недавно телеведущая решила показать, что же на самом деле помогает ей бороться с лишними килограммами и держать себя в отличной форме. Отметим, ранее Витвицкая поделилась меню от Людмилы Миняйло. Возможно, кому-то оно поможет похудеть, но при этом нужно активно заниматься спортом.

"Креативит, как только может!" - пишет Витвицкая.

В полночь, нарушив комендантский час в Киеве, к звезде постучались ее друзья. Соломия Витвицкая открыла дверь заспанная и растрепанная, но была очень рада увидеть близких с цветами и сладостями:

"Обожаю сюрпризы. Особенно неожиданные такие поздравления в полночь во время комендантского часа. Спасибо", - отметила в публикации Соломия Витвицкая.

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