Популярная певица, экс-солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева начала активно заниматься своими новыми композициями после развода с Владимиром Дантесом. Не раз Надя подмечала, что готовилась к сольной карьере и у нее новых наработок - целый блокнот.

«Ищу талантливых авторов. Накануне войны я выпустила разноцветный трек. Но сейчас для всех нас существуют только два цвета – желтый и голубой 🇺🇦. И именно их не хватает моей песни! Поэтому я объявляют конкурс на лучшую адаптацию трека разносветная на украинском! Мы представим новую версию песни» - заявила Надя.

В сети сразу принялись обсуждать;

Вау, отличная идея😍; Воу) закину варик 🙌; Наконец-то эта песня зазвучит на украинском, ждем с нетерпением!😍; Теперь все песни на украинском будут? 😍; Надеемся, она войдет в твой альбом☺; Надеемся, что найдется автор и мы услышим эту песню на украинском языке 😍🇺🇦».

Также Дорофеева попыталась отвлечь внимание от своей личной жизни и заговорила на серьезную тему.

На своей странице в Instagram артистка поделилась размышлениями по поводу четырех месяцев полномасштабного вторжения россии. Звезда также показала фото природного "флага" Украины: из окна машины Надя смотрела на желтые подсолнечные поля и голубое небо.

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