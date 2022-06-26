Как сообщает Politeka.net, с первых дней войны актриса, модель и певица Даша Астафьева помогает бойцам ВСУ, занимается благотворительными сборами, готовила для воинов и собирала средства для приютов. Сейчас артистка решила немного побаловать себя и попробует себя в роли ведущей с "Зірковим шляхом".

Даша решила также показать, как занималась с балетом Елены Коляденко, танцевала вместе с коллегами и пробовала заниматься для интересного номера.

"А вот и новость!" - делится Даша под подборкой кадров из спортзала. Она также показала, с кем занимается и что делает для нового номера.

«Сегодня был первый съемочный день на должности ведущей Зіркового шляху. Сейчас даже маленький праздник – огромный праздник» - написала Астафьева под светлыми кадрами.

Даша позировала с улыбкой на лице и букетом пионов, в милом платье певица выглядела довольно мило и аккуратно.

Успела Даша заинтриговать встречей с коллегой. Решил порадовать звезду украинский телеведущий Даниэль Салем, служащий в ВСУ. Он настоящий пример для многих знаменитостей.

Напомним, что Астафьева вышла из образа роковой дивы и превратилась в настоящую патриотку.

Как сообщала Politeka, Астафьева в чувственном образе затосковала о прошлой жизни.

Также Politeka писала, что Астафьева заворожила видом в узком зеленом платье.