Как сообщает Politeka.net, с первых дней войны актриса, модель и певица Даша Астафьева помогает бойцам ВСУ, занимается благотворительными сборами, готовила для воинов и собирала средства для приютов. Сейчас артистка решила немного побаловать себя и попробует себя в роли ведущей с "Зірковим шляхом".
Даша решила также показать, как занималась с балетом Елены Коляденко, танцевала вместе с коллегами и пробовала заниматься для интересного номера.
"А вот и новость!" - делится Даша под подборкой кадров из спортзала. Она также показала, с кем занимается и что делает для нового номера.
«Сегодня был первый съемочный день на должности ведущей Зіркового шляху. Сейчас даже маленький праздник – огромный праздник» - написала Астафьева под светлыми кадрами.
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Даша позировала с улыбкой на лице и букетом пионов, в милом платье певица выглядела довольно мило и аккуратно.
Успела Даша заинтриговать встречей с коллегой. Решил порадовать звезду украинский телеведущий Даниэль Салем, служащий в ВСУ. Он настоящий пример для многих знаменитостей.
Напомним, что Астафьева вышла из образа роковой дивы и превратилась в настоящую патриотку.
Как сообщала Politeka, Астафьева в чувственном образе затосковала о прошлой жизни.
Также Politeka писала, что Астафьева заворожила видом в узком зеленом платье.