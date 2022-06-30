Как известно, недавно звезда сериала «Крепостная» Тарас Цымбалюк удивил новостью о своем разводе с женой Тиной. Пара была вместе несколько лет, а поженилась только в прошлом году.

Теперь Цымбалюк вернулся к статусу холостяка, о чем не стесняется напоминать украинкам. В новом посте актер поделился атмосферным черно-белым фото. На нем Цымбалюк в стильном черном костюме стоял, глядя в экран телефона. Вид у актера при этом был очень задумчивый.

В комментариях кто-то в шутку предположил, что Тараса сфотографировали в процессе беседы с девушками.

«Девчонкам отвечаешь?», - поинтересовались у актера.

«Та кому я нужен», - ответил на это Цымбалюк.

Под его ответом тут же собралось множество комментариев, в которых женщины признавались, что готовы «забрать» себе актера.

Другие комментаторы также не смогли пройти мимо фото.

«Думы, мои думы... Тарас все будет хорошо!!! Мы не имеем права сдаваться!!», «Типичный украинский красавец, тобто красень», «У нас самые красивые парни, а на фото еще раз в этом мы убедились», «Все, девчонки Тараса порвут», «Шикарный мужчина… Мечта многих женщин… Ох и любим мы красивых…», - пишут люди.

Напомним, Дорофеева после развода поделилась советами по медитации.

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