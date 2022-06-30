Популярная блогерша и жена главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова часто рассказывает о жизни в социальных сетях. Она также нередко показывает своего маленького сына и делится историями из небольших преключений с ним.

Сейчас Даша вместе с ребенком путешествует заграницей, так как ее супруг сделал для нее сюрприз и устроил отдых. Сам же Никита остался дома.

Квиткова в свою очередь получила много сообщений от пользователей, после того, как появилась на пляже в модных купальниках. Большинство вопросов касались ее фигуры. Даша рассказала, что худеет после рождения ребенка она давно и неспеша, однако заметный прогресс уже есть.

В этот раз она показала, как выглядит без фильтров и вблизи.

Мы писали, девушка хочет вернуть заветные 53 кг, как было до беременности, теперь она намерена тренироваться в зале даже во время отдыха с маленьким сыном. Даша показала, как сейчас занимается.

«Поэтому позвольте немного похвастаться. Что-то там вырисовывается, пока не поем опять» - пишет Даша.

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