Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса и первая "Холостячка". Звезда решила прокомментировать высказывания Юрия Бардаша - известного украинского продюсера, который работал с «Quest Pistols», «Quest Pistols Show», «Грибы», «Нервы», Wellboy, Луна и т. д. Соответствующую публикацию Мишина решила разместить у себя в в Инстаграм.

"Это жесть...", - подписала кадры Ксения.

"Украина превыше всего? Превыше жизней человеческих?", - спросил Бардаш и предложил ответить "Да" или назвать это "Фашизмом".

Мишина таким образом репостила текст Богдана Панкрухина, который прокомментировал взгляды Юрия.

"Я очень надеюсь, что юри бардаша запретят въезд в Украину, который сейчас в своей инстаграмме занимается заменой понятий и сравнивает Украину и третий рейх. Юрий Бардаш, что-то тебе объяснять не стоит, но я напишу. Украина, в отличие от Германии, никуда не вводила войско", - написал Богдан.

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