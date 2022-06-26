Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса и звезда шоу "Холостячка", которая в финале выбрала Александра Эллерта. Пара разошлась спустя несколько месяцев отношений, а сама Ксения решила побольше работать и рассказывала об успехах в Инстаграм.
Также исполнительница чаще начала делиться информацией об уходе за собой, волосами, о похудении и медитациях. Как известно, Ксения медитирует уже два года и любит рассуждать о пользе того, как человек развивается, "слушая самого себя".
От тренировок, как можно заметить, Ксения не отказывается и усердно занимается, даже если будни были очень насыщенными и бурными.
"Вот так выглядит Ксюша после тренировки" - написала Мишина под своим фото.
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Ксения стала больше общаться с фанатами, рассказывать в Инстаграм о своей жизни и делиться эмоциональными переживаниями.
«Сегодня мы имеем годные семена. С них обязательно прорастут такие ценности, как: свобода, безопасность, стойкая экономика и, в конце концов, национальное благополучие! Благополучие каждого украинца, который готов быть частью такого общества и соответствовать, приносить что-то новое» - размышляет Мишина.
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