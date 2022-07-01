Как сообщает Politeka.net, споры на тему "чей борщ?", похоже, сойдут на нет. В ЮНЕСКО сегодня могут дать борщу статус нематериального культурного наследия, требующего срочной охраны. Победитель шоу "Мастер Шеф", украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко высказался об этом событии.

Он обратил внимание на то, что россияне повсюду трубят, что это российский суп и им верят иностранцы, которые понятия не имеют, что борщ - это украинское блюдо.

"Это целенаправленное уничтожение украинцев, происходящее уже сотни лет. Россия уничтожает нас физически и культурно. Мы защищаем себя, но нуждаемся в поддержке на всех фронтах", - отметил Евгений Клопотенко.

По его словам, именно ЮНЕСКО может защитить украинский борщ. Этот жест станет поддержкой Украины и дополнительным способом защитить существование украинской нации.

"Мы на законодательном уровне становимся вписанными в контекст мира. Признают борщ – признают существование украинской гастрономии. Официально на уровне мира. Это то, за что я сейчас борюсь, потому что такое уже невозможно стереть", - добавил Евгений Клопотенко.

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