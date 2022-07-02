Популярная украинская фитнес-тренер, блогер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая недавно рассказала о выезде из Украины вместе с детьми, поделилась очаровательными кадрами и рассказала наконец о цели своего отъезда.

Как оказалось, Марина вместе с сыном и дочкой улетела в Израиль, там у ее сестры родился ребенок. На новых фотографиях телезвезда показала кадры с прогулки с маленьким Бенджамином в коляске, также рядом с ней позирует ее дочь. А на некоторых фото можно увидеть всех родственников блогерши.

В подписи к публикации Боржемская призналась, что, когда увидела младенца, ей самой захотелось родить еще одного ребенка.

"Когда я впервые тебя увидела, почувствовала свет, энергию, счастье, любовь, тепло, долгожданное спокойствие и равновесие. Аромат нежной ванили и сладкой пряности. Все это позволяет внутренним эндорфинам работать на полную мощность. До встречи с Беном у меня не было ощущения того, что я хочу еще родить ребенка, но с этого момента во мне что-то включилось, с его появлением мне захотелось снова это все прожить. Благодарю тебя за то, что пока ты маленький, но уже обладаешь такой мощной взрослой энергией", - написала Марина.

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