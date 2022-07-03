Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица и победительница шоу "Маска". А в прошлом году знаменитость решила пойти на проект "Холостячка", где выбрала победителем Андрея Задворного. Но построить отношения не удалось и пара сразу после шоу рассталась по инициативе Андрея. Сейчас Злата активно помогает Украине, давая благотворительные концерты. Не забывает Огневич и об Инстаграм, где решила показать, как выглядит ее авто, на котором она ездит на концерты.
"Окно единственной машины, которая уцелела после обстрелов. (где именно - не могу рассказать). Мы на ней сейчас ездим во время концертов. В каждого из нас такое окно в сердце", - написала Злата.
На фото можно увидеть разбитое стекло автомобиля. Звезда не уточнила, попала ли она лично под обстрел на авто.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
ВСУ отразили сразу два массированных наступления оккупантов, россиянам пришлось отступить: первые подробности
Блондинка из "Женского квартала" впечатлила верхним шпагатом в мини: "Просто огонь"
Денег больше не ждите: с 1 июля отменен один из видов финансовой помощи для украинцев
Приходько накинулась на Потапа, продюсер не стал молчать: "Многоуважаемая Анастасия..."
Напомним, бросивший Огневич победитель "Холостячки" Задворный показал красотку-дочь
Также Politeka сообщала, что "Холостячка" Огневич после расставания с Задворным засветилась с импозантным мужчиной
А еще Politeka писала, что "Холостячка" Огневич устроила себе экстремальное приключение на отдыхе