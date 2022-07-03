Певица и "Холостячка" Злата Огневич показала автомобиль, на котором ездит во время концертов, удивив ее видом.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица и победительница шоу "Маска". А в прошлом году знаменитость решила пойти на проект "Холостячка", где выбрала победителем Андрея Задворного. Но построить отношения не удалось и пара сразу после шоу рассталась по инициативе Андрея. Сейчас Злата активно помогает Украине, давая благотворительные концерты. Не забывает Огневич и об Инстаграм, где решила показать, как выглядит ее авто, на котором она ездит на концерты.

"Окно единственной машины, которая уцелела после обстрелов. (где именно - не могу рассказать). Мы на ней сейчас ездим во время концертов. В каждого из нас такое окно в сердце", - написала Злата.

На фото можно увидеть разбитое стекло автомобиля. Звезда не уточнила, попала ли она лично под обстрел на авто.

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