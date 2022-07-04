Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица и детектив шоу "Маска". После начала войны Оля отправилась в тур, собирая деньги на благотворительных концертах для Украины. А недавно звезда в интервью призналась, что у нее нет денег, чтобы оплатить учебу старшей дочери Маше, которая хотела поступить в музыкальный колледж в США. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.
А в этот раз Полякова решила показать, как вернулась в Украину. Сначала Оля поделилась кадрами с границы.
"У меня за спиной очередь людей, которые возвращаются в Украину. И я в этой очереди", - сказала Оля.
После этого звезда показала кадры, где уже была в автомобиле.
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"Я в Украине", - лаконично сообщила довольная Оля.
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А еще Politeka сообщала, что дочь Поляковой показала звездную маму, которая прикрылась только полотенцем
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