Популярный украинский телеведущий и шоумен Юрий Горбунов, который активно помогает и поддерживает ВСУ, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист поделился снимком, на котором показал, как они вместе с певцом Александром Пономаревым поздравляли украинских защитников.

На фотографии едва можно заметить Юрия и Александра в гражданской одежде на фоне военных в пиксельном однострое. На переднем фоне снимка можно увидеть, что артисты приехали к украинским защитникам не с пустыми руками, а со сладкими тортиками.

В подписи к публикации Горбунов написал: "Заехали с @ponomaryovoleksandr к нашим ребятам, вместе с волонтерами, поздравить с Днем военно-морских сил! Вы на страже наших морей и рек! Точно знаем – враг не пройдет! С праздником вас! Берегите себя! Победы в нашей Украине!". Поклонники не пошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию шоумена.

Напомним, "Это так противно": Рамину Эсхакзай не пустили в Украину, раскрыты подробности скандала на границе.

Как сообщала Politeka, Жена "Холостяка" Квиткова рассказала, кто ей помогает растить ребенка помимо мужа: "Мы всегда втроем".

Также Politeka писала, что Жена продюсера "Квартал 95" удивила видом в вышиванке с открытым животом и заявлением: "Пришло время...".