Как сообщает Politeka.net, победитель шоу "Мастер Шеф", украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко часто общается с поклонниками в Инстаграм и рассказывает о своих рабочих путешествиях. В этот он заговорил о переменах в своей жизни.

«Во время войны все чувства обостряются. У меня тоже. Мое влечение к земле усилилось невероятно. Четыре года я уходил к тому, чтобы сделать собственную ферму. Ну как шел. Просто много думал об этом. И мнение, что я могу на украинской земле выращивать украинские продукты, мне сильно нравилось» - поделился мыслями Клопотенко.

По его словам, когда он созрел до определенных действий, нас всех поглотила война. И с одной стороны таким заниматься вообще не ко времени. Потому что надо деньги вложить, выращивание развить, там огромный труд и другие детали, которые не гибки и требуют времени.

«Нам нужно выращивать пищу в больших объемах, чтобы обеспечить как минимум себя продуктами, как максимум - помочь стране. И сдерживать этот порыв я тупо не могу. Мне нужно что-нибудь выращивать. Наверное, попытаюсь работать на земле. Потому что имею желание, такие сильные энергии» - высказался мужчина.

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