Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - успешный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Звезда сейчас женат на красотке Кристине, а до этого был 12 лет в браке с Еленой Войченко. Владимир с бывшей женой воспитывает двоих детей - Эмилию и Эвана. Новая жена Кристина, как и Остапчук, активно ведет Инстаграм, а в этот раз поделилась кадрами, хвастнув стильным луком.
На видео Кристина была в длинном платье с разрезами, сумочкой и очками. Звезда прошлась, хвастнув образом, после чего ушла.
Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:
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