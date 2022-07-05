Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - успешный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Звезда сейчас женат на красотке Кристине, а до этого был 12 лет в браке с Еленой Войченко. Владимир с бывшей женой воспитывает двоих детей - Эмилию и Эвана. Новая жена Кристина, как и Остапчук, активно ведет Инстаграм, а в этот раз поделилась кадрами, хвастнув стильным луком.

На видео Кристина была в длинном платье с разрезами, сумочкой и очками. Звезда прошлась, хвастнув образом, после чего ушла.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Красотка", "Платье огонь, цвет огонь, нежность", "Красотка", "Вам очень идет, красивое платье", "Красотка, спору нет".

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