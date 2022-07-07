Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский танцор и хореограф. Звезда одно время судил проект "Україна має талант", а сейчас оценивает звезд в "Танцях з зірками" вместе с Екатериной Кухар и Максом Чмерковским. Танцор, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Влад и об Инстаграм, где делится с фанами своим творчеством, а также кадрами из личной жизни.

А в этот раз Влад показал фото, на котором был в старомодном платье гувернантки. Звезда сделал селфи, позируя перед зеркалом.

"А это вообще фотошоп", - написал знаменитость.

Стоит отметить, что скорее всего Влад шутит о фотошопе. Ведь похоже, что на кадре нет фотошопа и это его тело.

"А это Львов. Настоящий, довоенный", - написал звезда, где был в шортах и футболке.

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" подколол Лукашенко, который выдал новый перл

А еще Politeka писала, что Яма из "Танців з зірками" показал счастливые моменты из прежней жизни

Также Politeka сообщала, что Влад Яма подшутил над "любовным четырехугольником" Дантеса, Дорофеевой и Кацуриных