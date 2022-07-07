"Холостяк" Тарас Цымбалюк удивил видом на школьной фотографии с забавной прической того времени.

Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк - известный украинский актер. Звезда был женат на Тине Антоненко, с которой не так давно сыграл свадьбу, но пара не выдержала испытание войной и в конечном итоге разошлась. А недавно Цымбалюк рассказал, что не против даже стать главным героем шоу "Холостяк". И "Зірковий шлях" решил показать, как выглядел успешный актер в детстве.

"Актер Тарас Цымбалюк в подростковом возрасте и сейчас", - написано было в публикации.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Талантлив и очень симпатичен. Береги Себя", "В лучшую сторону", "Несправедливый конкурс красоты , на 2 месте парень лучше выглядит", "Милый мужчина и талантливый актер", "два разных мужчины", "Прическа в детстве огонь", "И тогда был красавчик и сейчас красавчик", "Сейчас он очень горячий".

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