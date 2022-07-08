Как пишет Politeka.net, Камалия - известная украинская певица и победительница конкурса "Мисс Мира". Звезду называют самой богатой певицей Украины, так как она замужем за Мохаммадом Захуром, пакистанским миллиардером. Сейчас артистка активно занимается благотворительностью, помогая украинцам, но и не забывает об Инстаграм, где в этот раз появилась в военной форме.
Звезда надела генеральскую форму, очень напоминающую форму главнокомандующего Валерия Залужного, который сегодня празднует 49-й год рождения.
"Верю в украинский народ!
Верю в Украину!
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Верю в нашу победу!
Слава Украине!
Героям слава!", - написала Камалия.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Верим в наш народ их смелость и верим в Бога и в его силу", "Зачем одевать форму, если ты не в ВСУ! уважаю тебя Камалия..но в этот раз фото неудачно", "Красавица, спасибо за ваш труд и помощь для Украины".
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