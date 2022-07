Как пишет Politeka.net, выступление состоялось в понедельник, 11 июля, на Олимпийском стадионе в Берлине. Кадры опубликованы в сети. (Чтобы посмотреть видео – проскрольте вниз)

В присутствии 60 000 зрителей маленькие днепряне спели вместе с Крисом Мартином, который постоянно выражает поддержку Украине, одну из его самых любимых песен Something Just Like This.

«Дети были великолепны! Мурашки по коже!», «Совершенно невероятно, это было очень трогательно, и дети были невероятными!», «Это было здорово! Спасибо! Слава Украине навеки!», «Дети были просто невероятные❤», «Спасибо за поддержку Украины! Совершенно шикарно! Очень приятно, что он сумел воссоединить всех детей, я слушаю их исполнение снова и снова и плачу», «Я плачу», - не могут сдержать эмоций пользователи сети.

Напомним, ранее Сoldplay мощно поддержали Украину, выступая в Варшаве. Перед многотысячной публикой британская группа неожиданно спел "Объятия" на украинском языке.

