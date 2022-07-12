Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - украинская певица и победительница шоу "Маска". Также знаменитость представляла Украину на "Евровидении", где заняла третье место. А в прошлом году Злата решилась на участие в проекте "Холостячка", где в проекте победил бизнесмен Андрей Задворный. Но сразу после шоу Андрей расстался со Златой. Не забывает Огневич и об Инстаграм, где делится своим творчеством и кадрами из личной жизни. А в этот раз певица показала, как отправилась потанцевать.

"Это так женственно. Кайфую теперь", - написала Злата, позируя перед зеркалом.

Огневич для танцев надела босоножки, штаны и футболку.

"Одновременно держать телефон в руке и танцевать - невозможно", - призналась Злата, пытаясь показать, как занимается танцами.

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